Comissão de Gestão indica Sousa Cintra para presidente da SAD do Sporting

Última atualização às 19:28

Sousa Cintra começará a trabalhar já esta segunda-feira. Em conferência de imprensa, este domingo, o dirigente leonino garantiu que pretende honrar os compromissos com os jogadores.

Quando questionado sobre as rescisões ou o novo treinador, Siniša Mihajlović, a resposta foi: "tenham paciência! Estou a chegar agora".

A decisão da Comissão de Gestão do Sporting, que havia sido nomeada pela Mesa da Assembleia Geral no âmbito do processo de destituição do Conselho Diretivo, acontece no dia seguinte à votação que consumou a saída de Bruno de Carvalho.

O presidente da Comissão de Gestão garantiu também que nenhum dos elementos desta equipa fará parte de listas candidatas às eleições do clube, marcadas para 8 de setembro.

Artur Torres Pereira disse ainda que nos próximos dias serão feitas diligências no sentido de recompor a administração da SAD, em função dos resultados da AG extraordinária de sábado, e que vai ser feita uma auditoria forense às contas.