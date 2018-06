"Vou à luta!" Bruno de Carvalho anuncia que vai impugnar Assembleia Geral

Última atualização às 20:39

Momentos depois da Comissão de Gestão do Sporting anunciar que Sousa Cintra vai substituí-lo como presidente da SAD, Bruno de Carvalho voltou ao Facebook:

"Se é assim que o Torres Pereira quer então vou à luta! Não Sousa Cintra, não és o Presidente da SAD pois para isso tens de passar por muitos passos. Agora acabou. Querem guerra. Eu compro! Vou impugnar a AG e o Presidente da SAD ainda sou eu!" Vou a eleições. Vamos ver quem vence. Se são a maioria dos sócios ou os "podres" e os Viscondes!"

Ainda esta manhã, Bruno de Carvalho tinha anunciado na mesma rede social que ia afastar-se do clube ao ponto de deixar de ser sócio.

"Por muito que me queira afastar, não consigo!", escreve agora, acrescentando:

"Esta conferência de imprensa tirou-me do sério! Abutres arrogantes... Vocês são do Campo Grande Futebol Club... Nós somos do Sporting Clube de Portugal! Um Clube popular e não de Cascais ou de semi-ricos!!!"

O antigo presidente do Sporting José Sousa Cintra substitui Bruno de Carvalho na SAD até às eleições de setembro. Artur Torres Pereira será o presidente do clube. O anúncio foi feito esta tarde pela Comissão de Gestão.

A decisão da Comissão de Gestão do Sporting, que havia sido nomeada pela Mesa da Assembleia Geral no âmbito do processo de destituição do Conselho Diretivo, acontece no dia seguinte à votação que consumou a saída de Bruno de Carvalho.