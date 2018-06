Sporting comunica à CMVM substituição de Bruno de Carvalho por Sousa Cintra

"Foi revogado o mandato de Bruno Miguel Azevedo Gaspar de Carvalho enquanto presidente do Conselho de Administração e, em sua substituição, foi designado José Sousa Cintra, como vogal do Conselho de Administração e representante da totalidade das ações de categoria A", indica o comunicado publicado no site oficial da CMVM.

Na informação enviada ao regulador do mercado, o Sporting precisa que a designação de Sousa Cintra, de 73 anos, como administrador da SAD 'leonina' tem efeito apenas até ao fim do mandato em curso, referente ao quadriénio 2014/2018.

Antigo presidente do Sporting, Sousa Cintra é atual vice-presidente da Comissão de Gestão que lidera o clube, em substituição do Conselho Diretivo presidido por Bruno de Carvalho, destituído no sábado, por decisão da maioria dos sócios que votaram em Assembleia Geral extraordinária.

Lusa