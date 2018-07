"Sou candidato porque aprendi com os erros e lições do passado, erros e lições que me dão força e motivação para encarar com mais otimismo o futuro", lê-se no documento hoje divulgado, no qual justifica a sua candidatura às eleições de 8 de setembro.

Neste manifesto, Bruno de Carvalho, que presidiu ao clube entre 2013 e 23 de junho último, diz que "não podia ignorar o apelo que tantos e tantos sócios fizeram" para avançar, a fim de "defender o projeto".

"Sou candidato porque só eu posso garantir-vos, sem receios ou falsa modéstia, que a SAD continuará a ser detida maioritariamente pelo clube e, desta forma, controlada pelos sócios", frisou, reiterando a aposta num clube eclético, "faminto de ambição", para "repetir a última época das modalidades".

Agradecendo a quem o acompanhou no clube, Bruno de Carvalho acrescenta contar com "pessoas alinhadas com os ideais do Sporting e capazes de defender e realizar as medidas contidas" no programa e "manter o clube no rumo certo".

"Sou candidato porque amo e vivo intensamente o Sporting Clube de Portugal. Sou candidato porque honro e sou leal ao Sporting Clube de Portugal", rematou.

Para as eleições de 8 de setembro, são conhecidas as candidaturas de Bruno de Carvalho, Frederico Varandas, Fernando Tavares Pereira, Pedro Madeira Rodrigues e Dias Ferreira.

Lusa