"É absolutamente mentira". Elsa Judas avança com queixa-crime contra Bruno de Carvalho

Numa entrevista dada na quarta-feira à noite à CMTV, Elsa Cunha acusou o ex-presidente do Sporting de mentir.

Em causa está uma publicação de Bruno de Carvalho no Facebook, sobre uma quantia de dinheiro e uma conversa que terá assistido entre ela e Carlos Vieira:

"No meu último dia na SAD, a Dra Elsa Judas entrou aos gritos no gabinete do Dr Carlos Vieira onde eu estava sentado na mesa de reuniões e sem se aperceber imediatamente da minha presença, conversou com o então Administrador da SAD sobre quotas e uns alegados 10 mil euros", escreveu.

Elsa Judas negou ter entrado no gabinete em questão e ter recebido os 10 mil euros referidos por Bruno de Carvalho. "É absolutamente mentira", sublinhou.

"A segunda grande mentira"

A ex-dirigente contou ainda que foi convidada por Bruno de Carvalho para a presidência da Mesa da Assembleia Geral que, num primeiro momento aceitou, mas mais tarde rejeitou, devido à conjuntura da condição. "Toda a gente ligada ao Dr. Bruno de Carvalho sabe disso", disse à CMTV.

No entanto, não é isso que Bruno de Carvalho diz na publicação no Facebook: "(...) por motivos óbvios, não posso contar com a sua participação nas listas para os Órgãos Sociais"

A oferta de Bruno de Carvalho