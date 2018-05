Sobe para 25 o número de mortos em novo surto de Ébola na RDCongo

A epidemia eclodiu no início do mês numa zona rural da República Democrática do Congo (RDCongo), antes de atingir Mbandaka, uma cidade situada junto ao rio Congo e ligada a Kinshasa através de numerosas conexões fluviais.

As autoridades da RDCongo declararam a 08 de maio uma epidemia de Ébola no noroeste do país, perto do Congo-Brazzaville.

Até quarta-feira, as autoridades locais tinham contabilizado 44 casos de ébola, dos quais três confirmados em laboratório.

O último balanço dava conta de 23 mortos.

Esta é a nona eclosão do Ébola na RDCongo desde que se descobriu o vírus em 1976 neste país.

Lusa