Partido de Macron vence 1.ª volta das legislativas francesas com 32,32% dos votos

A seguir ao partido do Presidente francês Emmanuel Macron surgem Os Republicanos (direita), com 21,56% dos votos, a Frente Nacional (extrema-direita), com 13,20%, a França Insubmissa (esquerda), com 13,74%, e o Partido Socialista, com 9,51%.

Os ecologistas recolheram 4,30% dos votos.

Quanto à abstenção, atingiu um nível recorde de 51,29%.

Os resultados definitivos foram divulgados pelo Ministério do Interior à 1:30 (00:30 em Lisboa).

Com Lusa