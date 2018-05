Fernando Gomes felicita dragões

"A FPF felicita o FC Porto pela conquista do seu 28.º título de campeão nacional. A toda estrutura, treinadores, jogadores e restante staff estendo estas felicitações pela conquista árdua e disputada da mais importante competição nacional", lê-se na mensagem assinada por Fernando Gomes, divulgada no sítio oficial do organismo.

Os 'azuis e brancos' asseguraram a conquista do título após o 'nulo' no dérbi lisboeta, que deixou, a uma jornada do fim, os rivais da capital a quatro pontos dos 'dragões', que ainda têm mais dois jogos.

"Numa prova só decidida bem próximo do seu final e na qual ficou demonstrado enorme equilíbrio de forças, todas as equipas competiram pela vitória, contribuindo assim para uma liga plena de emoção. Saúdo igualmente os clubes que já cumpriram os seus objetivos, seja pelo apuramento para as competições da UEFA ou pela garantia da manutenção no principal escalão do futebol nacional", rematou Gomes.

Lusa