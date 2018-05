"Demonstrámos dentro de campo que fomos a melhor equipa do campeonato"

Em entrevista ao site do clube, para abordar a temporada e a conquista do campeonato, o jogador mexicano destacou a importância da vitória no Estádio da Luz, que deu a liderança a poucas jornadas do fim.

Sobre o facto de ter estado eufórico durante os festejos do título, Herrera referiu que ninguém sente o clube como ele e lembrou a vontade que tinha de vencer o campeonato desde que chegou ao FC Porto.

Dias após a conquista, o médio mexicano continua a recordar com carinho a festa deste último fim de semana, classificando-a mesmo de "inesquecível".