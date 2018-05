Jogadores do FC Porto surpreendidos com receção nos Aliados

"Lindo, lindo, lindo! As imagens falam por si", comentou Diogo Dalot aos microfones do Porto Canal à chegada aos Aliados, num momento de comunhão entre o 'mar' azul de adeptos e os jogadores.

Ainda no autocarro panorâmico que transportou a comitiva 'azul e branca' desde o estádio do Dragão, o guarda-redes Vaná, que hoje em Guimarães cumpriu os primeiros minutos no campeonato (vitória do FC Porto por 1-0), deu conta de "uma festa impressionante".

"Não vejo nem o fim, é impressionante. Levámos uma hora na viagem", sublinhou o guarda-redes brasileiro, secundado por André André, que falou de um momento de "muita felicidade".

Para o médio luso, pela primeira vez campeão da I Liga, a festa portista "é a demonstração do grupo e do que é a equipa".

"Incrível, incrível. Sem palavras. Arrepiado. Nunca imaginei tanto, está a ser mágico. O grupo e os adeptos mereciam há muito tempo este objetivo", comentou, por sua vez, Óliver Torres ao Porto Canal.

O autocarro panorâmico que transporta os jogadores do FC Porto, campeões da Liga portuguesa de futebol, chegou à Avenida dos Aliados antes da receção na câmara municipal, onde será entregue a Medalha de Honra da cidade ao presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, numa cerimónia reservada à equipa, alguns vereadores e familiares dos jogadores.

A equipa há de subir depois à varanda dos Paços do Concelho para celebrar o seu 28.º título com os adeptos, antes de descer a uma passadeira que levará os jogadores até um palco instalado no centro da Avenida dos Aliados.

