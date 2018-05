Rui Moreira diz que medalha de ouro entregue a Pinto da Costa é um ato de justiça

"A cidade está hoje a fazer justiça a um dos seus mais ilustres cidadãos. A decisão de abrir as portas dos Paços do Concelho foi uma promessa nossa e corresponde a uma cidade, por normal, com boas contas. E isso é saber ser justo", disse Rui Moreira, na cerimónia de entrega da medalha de ouro ao presidente do FC Porto, em declarações transmitidas pelo Porto Canal.

Rui Moreira, que falava nos Paços do Concelho, elencou Pinto da Costa como um dos representam e honram a cidade do Porto, argumentando que "o FC Porto é uma extraordinária marca da cidade, uma cidade de pessoas que acreditam e são perseverantes".

Pinto da Costa destacou, por sua vez, a decisão unânime do executivo de atribuição de uma distinção, lembrando todos aqueles que o acompanharam ao longo dos 36 anos da sua presidência.

"Após 19 anos, ser recebidos aqui é muito bom. 19 anos foi muito tempo nos anos em que não vencemos e nos outros em que encontrámos as portas da câmara fechadas. Quem ama a cidade do Porto, evidentemente tem de abrir as suas portas àqueles que elevam o nome da cidade do Porto", disse Pinto da Costa.

Visivelmente emocionado, o líder do FC Porto, e também o dirigente mais titulado do mundo, não esqueceu Sérgio Conceição, de que disse ser responsável por "conseguir transformar a onda azul no mar azul" que conduziu a equipa de futebol aos maiores sucessos esta época.

"Nunca mais esquecerei este ano e de olhar para esta medalha, pois representa o quanto amo o Porto e o quanto amam o Porto aqueles que ma atribuíram", concluiu o líder do clube, numa cerimónia reservada e que contou com a presença da equipa profissional de futebol, saudada de forma ruidosa na chegada aos Paços do Concelho.

No final da cerimónia, os futebolistas e equipa técnica subiram à varanda da Câmara do Porto, para saudar os adeptos que ocupam por completo a Avenida dos Aliados.

A equipa desceu depois até uma plataforma montada em frente à câmara para os jogadores percorrerem, um a um, uma passadeira até um palco situado a meio da avenida.

Os festejos nos Aliados, onde foram instalados ecrãs gigantes, começou logo às 15:00 de sábado, com a atuação de artistas, antes da transmissão da emissão do Porto Canal, que acompanhou o Vitória de Guimarães-FC Porto, transmitido em direto pela Sport TV.

O FC Porto venceu o Vitória de Guimarães, por 1-0, com um golo do central espanhol Iván Marcano, e terminou o campeonato no primeiro lugar com 88 pontos, igualando o recorde fixado pelo Benfica na época 2015/16.

No final do jogo, os jogadores seguiram de Guimarães para o Estádio do Dragão, no Porto, onde trocaram para o autocarro panorâmico, seguindo então para a festa na Avenida dos Aliados.

O FC Porto venceu no sábado passado o campeonato português de futebol, naquela que foi a sua 28.ª conquista do título e a 21.ª com Pinto da Costa como presidente do clube.

Desde 1999 que o FC Porto não se deslocava à Câmara do Porto para festejar as vitórias no campeonato nacional, designadamente nas nove vezes em que o clube foi campeão durante os quase 12 anos de mandato do social-democrata Rui Rio (entre 2002 e 2013).

Lusa