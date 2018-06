Levantamos (um bocadinho) o véu sobre o recinto do Rock in Rio

A organização está a trabalhar a todo o gás para que no dia 23, às 12h00, abram as portas para os milhares de pessoas que vão passar um dia diferente do habitual.



Hoje o Rock in Rio abriu as portas à comunicação social e desvendou um bocadinho do que está programado para os dias 23, 24, 29 e 30 de junho. Desde o slide, à roda gigante, passando pela parede de escalada, são muitas as atividades em que vai poder participar caso vá ao festival. Já para não falar dos espetáculos que estão programados e que dão para todos os gostos.

Se gosta de música portuguesa é no Palco Music Valley que tem de apostar. Mas se preferir ritmos mais quentes, pode sempre dar um pulinho à EDP Rock Street e deliciar-se com performances de rua e concertos que o vão fazer sentir como se estivesse em África. Tem também o Palco Mundo por onde vão passar artistas e bandas como Bruno Mars, Muse, The Killers e Katty Perry. Consulte aqui os horários dos concertos.

Na galeria abaixo levantamos um bocadinho o véu sobre o recinto do festival.

1 / 28 Bárbara Ferreira 2 / 28 Bárbara Ferreira 3 / 28 Bárbara Ferreira 4 / 28 Bárbara Ferreira 5 / 28 Bárbara Ferreira 6 / 28 Bárbara Ferreira 7 / 28 Bárbara Ferreira 8 / 28 Bárbara Ferreira 9 / 28 Bárbara Ferreira 10 / 28 Bárbara Ferreira 11 / 28 Bárbara Ferreira 12 / 28 Bárbara Ferreira 13 / 28 Bárbara Ferreira 14 / 28 Bárbara Ferreira 15 / 28 Bárbara Ferreira 16 / 28 Bárbara Ferreira 17 / 28 Bárbara Ferreira 18 / 28 Bárbara Ferreira 19 / 28 Bárbara Ferreira 20 / 28 Bárbara Ferreira 21 / 28 Bárbara Ferreira 22 / 28 Bárbara Ferreira 23 / 28 Bárbara Ferreira 24 / 28 Bárbara Ferreira 25 / 28 Bárbara Ferreira 26 / 28 Bárbara Ferreira 27 / 28 Bárbara Ferreira 28 / 28 Bárbara Ferreira

Se estiver a passear pelo recinto e de repente der de caras com um elefante ou uma girafa não se assuste. Eles andam mesmo lá. A selva invadiu a Rock Street e deixou todos os que estavam à volta contagiados pela dança e pela música africanas.

Para os que não podem ir ao Rock in Rio temos uma solução: nos quatro dias de festival vamos contar-lhe tudo o que se passa no Parque da Bela Vista. Fique atento ao site da SIC e SIC Notícias e às redes sociais Instagram e Facebook.