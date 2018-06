Na cidade do rock há música e dança sem parar

Palco Mundo

É por aqui que vão passar os cabeça de cartaz do festival. Diogo Piçarra, HAIM, Bastille e Muse pisam o Palco Mundo no primeiro dia do festival.

SIC

Em entrevista à SIC, o músico algarvio, Diogo Piçarra mostrou-se feliz por atuar no Rock in Rio.

As brasileiras Anavitória vão ser uma das convidadas do músico para o concerto de hoje.

Bárbara Ferreira

8 horas de dança no Yorn Street Dance

Mais de 114 bailarinos vão protagonizar vários espetáculos ao longo do dia, incluindo aulas de dança.

Bárbara Ferreira

Bárbara Ferreira

Music Valley

O palco secundário do festival está renovado e este ano chama-se Music Valley. Hoje vão passar por lá artistas como Anavitória, Carolina Deslandes e Funkamente. Veja aqui a lista completa das atuações.

Aqui há concertos entre as 12h e as 02h da manhã, no total são 14 horas de música sem parar.

Bárbara Ferreira

Ao lado encontramos a piscina do Music Valley onde decorrem as Somersby Pool Parties - festas inspiradas nas pool parties de Las Vegas -, cidade por onde o Rock in Rio passou em 2015. Foi a primeira vez que o festival se realizou nos Estados Unidos da América.

Bárbara Ferreira

Bárbara Ferreira

EDP Rock Street aka "África no Rock in Rio"

Assim que põe o pé na Rock Street, sente-se como se estivesse em África. A decoração, a música, os rugidos...uma autêntica selva!

A SIC passou por lá e assistiu ao concerto do músico guineense Kimi Djabaté.

Bárbara Ferreira

Super Bock Digital Stage

Música, cinema, dança, humor...pode encontrar isto e muito mais no palco dedicado aos fenómenos do entretenimento online. Por aqui vão passar alguns youtubers portugueses mais conhecidos.