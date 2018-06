Partida, largada.. fugida: as portas do Rock in Rio estão abertas

Há sempre alguém que gosta de ser o primeiro a chegar aos festivais e hoje não foi exceção. Muitas pessoas fizeram questão de chegar cedo para conseguirem um lugar na primeira fila.

Bárbara Ferreira

Bárbara Ferreira

Era este o ambiente na entrada do recinto momentos antes da abertura das portas.

Bárbara Ferreira

Bárbara Ferreira

Bárbara Ferreira

O hino do Rock in Rio foi o sinal pelo qual todos esperavam. Quem conhece o festival sabe que assim que o hino começa a tocar, as portas abrem.

Bárbara Ferreira

Bárbara Ferreira