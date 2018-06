Festival Nos Alive 2018 completa cartaz com The Gift

O festival decorrerá de 12 a 14 de julho e o grupo português The Gift atuará no último dia, no palco Clubbing, completando o cartaz desta 12ª. edição.

No total, serão mais de cem atuações, de música e comédia, em sete palcos espalhados pelo recinto junto ao Tejo. Pearl Jam, Arctic Monkeys, Nine Inch Nails, Queens onf The Stone Age, At The Drive In, Japandroids, Eels, Khalid, Wolf Alice, Jack White, Franz Ferdinand, The National e Bryan Ferry estão entre os destaques do cartaz.

Além dos The Gift, que têm estado em digressão com o álbum "Altar", a música portuguesa passará pelos caminhos de Orelha Negra, Miguel Araújo, Jorge Palma, António Zambujo, Branko, Teresinha Landeiro, Surma, Primeira Dama ou Paus.

Desde a primeira edição, o festival acontece no Passeio Marítimo de Algés, um recinto com capacidade para cerca de 55 mil pessoas.

Além de Portugal, a organização teve bilhetes à venda em Espanha, França, Reino Unido, Bélgica, Noruega, Suíça, Alemanha e Suécia.

Lusa