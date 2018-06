Quase 100 pessoas assistidas no terceiro dia de Rock in Rio por quedas e desmaios

Pelas 01:00 de sexta-feira, o 'Hospital do Rock', assim se chama o dispositivo que conta com dois postos médicos e uma equipa de 50 pessoas, registava 96 ocorrências.

O terceiro dia de Rock in Rio foi o mais calmo até agora, sendo que no primeiro dia o Hospital Lusíadas assistiu 190 festivaleiros e 330 no segundo.

Hoje, a 'cidade do rock', instalada no Parque da Bela Vista, recebeu 55 mil pessoas, segundo a organização.

Fonte do Hospital Lusíadas afirmou que a maioria das ocorrências deveu-se a "desmaios e feridas nos pés e mãos derivadas de quedas por causa da chuva".

Apenas duas pessoas necessitaram de ser transportadas ao hospital, uma devido a um traumatismo e outra devido a náuseas.

O hospital apontou então que a maioria das ocorrências foram "sem gravidade", sendo que a maioria das pessoas se deslocou aos postos médicos pelo próprio pé.

O terceiro dia de Rock in Rio Lisboa contou com The Killers como cabeça de cartaz, mas quem fechou o palco mundo foi a dupla britânica de música eletrónica The Chemical Brothers.

O dia ficou também marcado por uma homenagem dos Xutos e Pontapés ao guitarrista Zé Pedro, falecido no final do ano passado, que juntou várias dezenas de pessoas em palco, entre as quais o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa.

Lusa