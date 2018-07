Festival Músicas do Mundo arranca hoje e vai contar com 59 concertos

Distante vai o tempo do primeiro alinhamento, com sete artistas, metade deles portugueses e um público de sete mil espetadores. De 1999 a 2018, o Festival Músicas do Mundo (FMM) deu um salto significativo: a 20.ª edição apresentará oito vezes mais concertos e a assistência disparou para as 90 mil pessoas no ano passado.

De 19 a 28 de julho, o FMM vai receber o mundo em 59 concertos, dando destaque à língua portuguesa, com delegações de peso vindas do Brasil (Karina Buhr, dia 20, Tulipa Ruiz e Cordel do Fogo Encantado, dia 27, e BaianaSystem, dia 28) e de Cabo Verde (Elida Almeida, dia 25, e Bulimundo, dia 28).

A estes juntam-se os portugueses Aldina Duarte, Fogo Fogo, no dia 20, Susana Travassos, dia 26, Scúru Fitchádu, dia 27, Live Low e Sara Tavares, dia 28, e os moçambicanos Timbila Muzimba, no dia 26.

Reivindicando o estatuto de "festival de serviço público" - o FMM é organizado pela Câmara Municipal de Sines desde 1999 e quase dois terços dos concertos são gratuitos -, os convidados para a 20.ª edição vêm de 38 países e regiões.

O FMM - que em 2017 recebeu o EFFE Award, atribuído pela European Festivals Association - oferece também um programa de iniciativas paralelas, com exposições, ateliês artísticos para adultos e crianças, uma Feira do Livro e do Disco, apresentações de livros e uma visita guiada pelos locais do centro histórico de Sines, este ano ligados à biografia da escritora Cláudia de Campos, espetáculos para famílias e crianças e até visitas aos bastidores do festival no Castelo.

Os primeiros quatro dias de música arrancam hoje, em português, como é hábito, no Largo Marquês de Pombal, na aldeia de Porto Covo, com o fado de Aldina Duarte (21:30), seguindo-se Maryam Saleh, Maurice Louca & Tamer Abu Ghazaleh's Lekhfa, de Egito/Palestina (22:45) e Barbez, dos EUA (00:00).

Lusa