Entre os convidados do tributo, estiveram Carlão, Manuel Cruz dos Ornatos Violeta, Manuela Azevedo dos Clã, Tó Trips dos Dead Combo, Rui Reininho, Paulo Gonzo, João Pedro Pais, Tomás Wallenstein dos Capitão Fausto, Jorge Palma.

Durante o concerto, foram projetadas imagens de Zé Pedro, de concertos de Xutos & Pontapés, Ladrões do Tempo e Palma's Gang, bandas com quem o guitarrista também tocou e que estiveram representadas no espetáculo.