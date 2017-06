Gestifute nega que Ronaldo vá pagar antes de ser ouvido em tribunal

De acordo com a mesma fonte da empresa que agência o avançado do Real Madrid, Ronaldo mantém a postura perante a acusação, contrariando notícias que davam conta da intenção do capitão saldar a alegada dívida fiscal, denunciada pelo Ministério Público de Espanha.

Em 13 de junho, o Ministério Público acusou o futebolista português de ter, de forma "consciente", criado uma sociedade para defraudar o fisco espanhol em 14,7 milhões de euros. Em causa estão valores de 1,39 milhões em 2011, mais 1,66 milhões em 2012, a que se juntam 3,2 milhões em 2013 e 8,5 milhões em 2014.

Na terça-feira, o tribunal de instrução de Alarcón, em Madrid, convocou Cristiano Ronaldo para depor a 31 de julho, no âmbito da acusação do Ministério Público.

Lusa