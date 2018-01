CMVM aprova fundo que vai indemnizar lesados do BES

Com esta autorização do regulador dos mercados, os lesados vão poder assinar os contratos de adesão ao fundo e, dessa forma, receber parte do dinheiro que perderam com a derrocada do grupo Espírito Santo.

O dinheiro do fundo será conseguido através da participação de bancos como a Caixa Geral de Depósitos, o Montepio e o Novo Banco. O Estado também contribuirá, através de uma garantia, mas não se conhece o valor.

Este mecanismo vai permitir indemnizar em até 75% os clientes que investiram em papel comercial do grupo Espírito Santo.