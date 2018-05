Meghan Markle, a norte-americana divorciada prestes a tornar-se duquesa

A atriz de 36 anos é filha de uma afro-americana professora de yoga e de um realizador de ascendência holandesa e irlandesa, vencedor de um Emmy. Meghan cresceu em Los Angeles, no estado norte-americano da Califórnia, num bairro conhecido como "a Beverly Hills negra".

A carreira de atriz e o blog

A atriz é conhecida pelo seu papel de Rachel Zane, na série Suits, que terminou no início do ano a sétima temporada nos Estados Unidos.

O primeiro papel interpretado por Meghan foi na série General Hospital, em 2002. Depois disso participou em séries como The War at Home, CSI Nova Iorque, Without a Trace e Castle.

Em 2009 fez de Amy Jessup, uma agente do FBI, na série Fringe e em 2011 estreou a série Suits, onde interpretou durante sete temporadas um dos papéis principais. Meghan era Rachel Zane, uma técnica jurídica que acaba por se envolver com o colega de profissão Mike Ross e com quem casa no final da última temporada.

O fim da séria Suits marcou também a despedida de Meghan da carreira de atriz. Além disso, Meghan também cancelou as contas que tinha nas redes sociais e apagou o blogue "The Tig", onde escreveu durante três anos sobre moda, beleza, comida e viagens.

Na despedida ao blog, feita em abril, a noiva do príncipe Harry escreveu: "O que começou como um projeto de paixão evoluiu para uma incrível comunidade de inspiração, apoio e diversão".

O primeiro casamento

Meghan Markle casou em 2011 com o produtor de cinema Trevor Engelson, com quem namorou durante sete anos. O casamento realizou-se na Jamaica e teve 102 convidados. Em maio de 2013 o casal acabou por se separar e em agosto o processo de divórcio ficou concluído.

Meghan e as causas humanitárias

Desde muito cedo que Meghan Markle se dedica a causas, como a igualdade de género. Quando tinha apenas 11 anos, a atriz enviou uma carta à primeira-dama norte-americana, Hillary Clinton, queixando-se de um anúncio de detergentes que reduzia a mulher á função de dona de casa.

Em 2015 a atriz discursou nas Nações Unidas, sobre a igualdade de género, no Dia da Mulher, e recebeu uma ovação de pé.

Desde 2016 que Meghan é embaixadora global da World Vision Canada, uma organização não-governamental cristã que ajuda a melhorar as condições de vida das crianças no mundo. É conselheira da instituição de caridade One Young World e também trabalha com a Entidade para a Igualdade de Género e Emancipação das Mulheres das Nações Unidas.

Em fevereiro de 2016 Meghan viajou até ao Ruanda, em África, para ajudar a World Vision Canada que luta para melhorar as condições de acesso a água potável.

A "princesa" da América

Meghan é a primeira norte-americana a entrar para a família real britânica desde o casamento de Wallis Simpson com o rei Eduardo VIII de Inglaterra, que aconteceu há 80 anos.

Na noite de 11 de dezembro de 1936, Eduardo VIII, fez uma declaração através dos microfones da rádio, tornando-se no primeiro monarca inglês a abdicar do trono de forma voluntária.

"Considero ser impossível suportar o pesado fardo da responsabilidade e do cumprimento dos meus deveres como rei, como eu gostaria de o fazer, sem a ajuda e apoio da mulher que amo", disse.

Eduardo VIII estava no troco há pouco mais de um ano e tomou a decisão depois do Governo de Inglaterra e da Igreja Anglicana terem condenado o seu casamento com a socialite norte-americana, Wallis Simpson, que já era divorciada.

A noiva do príncipe Harry não é britânica e já foi casada. No entanto, o amor falou mais alto e os britânicos renderam-se ao casal.

A estreia de Meghan no primeiro compromisso com a família real britânica

No dia 12 de março a norte-americana participou no primeiro compromisso com a família real britânica. Meghan esteve presente num dos mais importantes eventos do ano: o Dia da Commonwealth, celebrado numa cerimónia religiosa que conta sempre com a presença da rainha Isabel II.

A "princesa" da América prepara-se para subir ao altar este sábado e dizer, pela segunda vez, "I do". Uma pequena diferença, desta vez será num castelo e em direto para milhões de pessoas. O casal conheceu-se em 2016, através de amigos em comum, e ficou noivo em novembro de 2017.

Depois do casamento, Meghan deverá passar a ter o título real de duquesa de Cambridge, à semelhança de Kate Middleton.