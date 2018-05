Mulheres que passaram pela vida do príncipe Harry

Chelsy Davy

O príncipe Harry namorou sete anos com Chelsy Davy, foi a relação mais longa que o neto da rainha Isabel II teve. Conheceram-se durante o gap yera do príncipe, em Cape Town, África do Sul.

Começaram a namorar em 2004 e terminaram em 2011. Chelsy Davy chegou a estar presente no casamento dos duques de Cambridge, William e Kate.

Natalie Pinkham

Os boatos começaram depois do jornal "The Sun" ter publicado uma fotografia em que o príncipe aparece a dar um beijo a Natalie. A imagem é de 2003 mas só foi publicada três anos mais tarde.

Os dois são amigos mas nunca confirmaram nenhum tipo de relação amorosa. A apresentadora de televisão é oito anos mais velha que o príncipe.

Florence Brudenell-Bruce

A imprensa britânica acredita que o príncipe Harry teve uma relação com a atriz e modelo Florence Brudenell, depois de terminar o namoro com Chelsy Davy, em 2011. Na altura, os órgãos de comunicação questionaram o Palácio Real sobre a nova namorada e a resposta do porta-voz foi "não comentamos a vida prvada do príncipe Harry".

Os dois conheceram-se em 2008 e acredita-se que tenham passado alguns momentos juntos na casa da atriz, em Londres.

Cressida Bonas

Entre maio de 2012 e a primavera de 2014, o príncipe Harry namorou com Cressida Bonas. A atriz, dançarina e modelo britânica é filha de Lady Mary-Gaye Curzon e do empreendedor Jeffrey Bonas.

A relação terá terminado porque Cressida não aguentava a pressão de estar num namoro público.