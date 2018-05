Gostou do vestido de noiva de Meghan Markle? "Kate venceu", disse Katy Perry

POOL New

A estrela pop disse que o vestido ficou aquém do vestido de Kate, no casamento com o príncipe William, em 2011, de Alexander McQueen. "Kate venceu", realçou.

Na altura, a noiva do príncipe William levou um vestido de renda com decote em V.

No entanto, apesar da crítica ao vestido, a cantora elogiou a nova duquesa pelo seu trabalho humanitário e consciência social: "É incrível o que ela está a fazer".

A cantora disse ainda que adora "o facto de ela ser uma feminista com orgulho".

O vestido, o véu e a tiara

A duquesa de Sussex usou um vestido Givenchy branco, com decote em barco, desenhado pela designer britânica Clare Waight Keller, nomeada diretora artística da Givenchy em 2017.

Meghan escolheu trabalhar com Waight Keller pela sua estética "intemporal e elegante" e comportamento "descontraído", segundo o Palácio de Kensington.

O véu, bordado à mão, era de seda branca e tinha cinco metros. Incluía ainda detalhes florais que representavam os 53 países da Commonwealth. Meghan sugeriu esta ideia, uma vez que a comunidade será importante para o casal.

A tiara de diamantes pertencia à princesa Mary e faz parte da sua coleção de preciosidade da realeza. Foi feita em 1932.