Juiz Sérgio Moro decreta prisão de Lula

No mandado de detenção, o juiz proibiu o uso de algemas e mandou preparar uma sala reservada para Lula, em função da dignidade do cargo que ocupou.

Stringer .

Paulo Whitaker

Em declarações à imprensa, o advogado de Lula diz que até haver uma decisão condenatória final, a prisão do ex-Presidente brasileiro é inconstitucional:

A defesa do ex-Presidente tentou evitar a prisão, apresentando um pedido de habeas corpus, votado na quarta-feira no Supremo Tribunal Federal. Seis juízes votaram contra, cinco a favor da liberdade de Lula da Silva.

A prisão do ex-chefe de Estado brasileiro acontece na sequência da Operação Lava Jato, o maior escândalo de corrupção do Brasil. Lula foi condenado por ter recebido um apartamento de luxo como suborno da construtora OAS em troca de favorecer contratos com a petrolífera estatal Petrobras.

Apesar da sentença, Lula parece manter a confiança da maioria dos brasileiros, mantendo-se à frente em todas as sondagens para as eleições presidenciais.

Lula da Silva foi condenado a 12 anos e um mês de prisão efetiva.

O antigo Presidente do Brasil negou sempre as acusações de corrupção e criticou os protestos de que foi alvo, em várias ocasiões:

O processo da Operação Lava Jato inspirou até uma série da Netflix - "O Mecanismo" - que mereceu muitas críticas por parte de Lula da Silva e da também ex-Presidente brasileira Dilma Rousseff:

Se Lula vai ou não continuar na corrida presidencial, ainda não há uma resposta definitiva. A primeira volta das eleições está agendada para o próximo dia 7 de outubro.