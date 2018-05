Tribunal nega último recurso de Lula

O Tribunal Regional Federal da 4.ª região rejeitou por três votos o recurso final de Lula contra a condenação de 12 anos e um mês de prisão efetiva.

No entanto, o ex-presidente brasileiro poderá ainda apelar aos tribunais superiores.

Lula da Silva foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no que ficou conhecido como a Operação Lava Jato. Apesar do processo que decorre na justiça, Lula pode ainda candidatar-se às eleições presidenciais do país.