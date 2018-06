Legionella detetada no Hospital do Fundão 

Desde então os banhos no chuveiro estão proibidos de forma a prevenir a inalação de aerossóis, que são a principal forma de transmissão da doença.



Outras das medidas de prevenção passaram pelo aumento da temperatura da água nas canalizações e medição do cloro para erradicar a bactéria.



O Presidente do Centro Hospitalar da Cova da Beira, João Casteleiro, garante não haver razões para alarme.