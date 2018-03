Hoje há Liga Europa na SIC: Sporting recebe o Viktoria Plzen

Depois de praticamente ter ficado afastado do título de campeão nacional, com a derrota no terreno do FC Porto (2-1), o Sporting disputa a frente europeia - além da Taça de Portugal - com a receção aos líderes do campeonato checo.

Na quarta-feira, o avançado Bas Dost e o defesa Piccini realizaram treino condicionado, enquanto Rafael Leão, marcador do golo dos leões no clássico, esteve ausente, tal como os lesionados Podence e Doumbia.

"Acredito que podemos chatear o Sporting"

O Viktoria Pilzen espera conseguir levar a decisão da eliminatória para o segundo jogo, na República Checa. Na conferência de antevisão, esta quarta-feira, o treinador da equipa checa afirmou que espera incomodar a equipa do Sporting.

O encontro de hoje, no Estádio José Alvalade, será dirigido pelo bielorrusso Aleksei Kulbakov.

