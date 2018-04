Atlético Madrid com treino reduzido antes da viagem para Lisboa

Depois da folga de segunda-feira, um dia depois do empate no clássico com o Real Madrid (1-1), os 'colchoneros', que venceram os 'leões' na primeira mão (2-0), cumpriram o último treino antes de viajarem para a capital portuguesa, sob chuva intensa.

No treino de hoje, Simeone abreviou o treino de grande parte dos possíveis elementos do 'onze' na quinta-feira, casos dos defesas Juanfran, Savic, Godín e Lucas Hernández, dos médios Saúl Ñíguez e Koke e dos avançados Griezmann e Diego Costa.

De acordo com a agência noticiosa EFE, Simeone poderá optar por alinhar com o croata Sime Vrsaljko, em detrimento de Juanfran, depois de ter recuperado de lesão e ter sido convocado para o dérbi.

Outras dúvidas quanto ao 'onze' a apresentar em Lisboa estão na utilização do capitão Gabi ou do ganês Thomas Partey, que hoje cumpriu treino condicionado à parte do plantel, e no lado direito do ataque, entre o argentino Ángel Correa e Vitolo, já que o primeiro jogou frente ao Sporting e o segundo diante do Real Madrid.

Sporting e Atlético de Madrid defrontam-se na quinta-feira, a partir das 20:05, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, sob arbitragem do sérvio Milorad Mazic.

