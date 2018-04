Sporting tenta dar a volta a desvantagem de dois frente ao Atlético de Madrid

Há uma semana, os 'leões' perderam em Madrid, por 2-0, um resultado que acabou por gerar uma crise em Alvalade.



Após o encontro, o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, criticou as exibições de alguns jogadores no terreno dos 'colchoneros', como, por exemplo, os dois centrais, Coates e Mathieu, que cometeram erros nos golos madrilenos.



Em resposta à mensagem do presidente no Facebook, grande parte dos jogadores do plantel 'leonino' recorreram também às redes sociais, para publicarem um comunicado conjunto, em que manifestaram "desagrado" com as críticas do presidente do clube.



Bruno de Carvalho acabaria por voltar ao Facebook, numa mensagem visível para os seus amigos na rede social, anunciando que suspendia os jogadores que subscreveram o comunicado e fazia saber que teriam de enfrentar a disciplina do clube.



Apesar deste anúncio, os jogadores acabaram por participar no encontro com o Paços de Ferreira, da 29.ª jornada da I Liga, que o Sporting venceu por 2-0, em Alvalade, numa partida em que Bruno de Carvalho foi assobiado por muitos adeptos, que pediram mesmo a sua demissão.



Para ultrapassarem o Atlético de Madrid e regressarem seis temporadas depois às meias-finais da Liga Europa, o Sporting terá de impor a primeira derrota aos 'colchoneros' como visitante esta temporada nas competições europeias e interromperam uma série de sete vitórias consecutivas na fase a eliminar da segunda competição europeia.



Os 'leões', que perderam com golos de Koke (01 minuto) e Griezmann (40), já viraram por duas vezes eliminatórias das taças europeias iniciadas com um desaire fora por dois ou mais golos de diferença, situação que enfrenta pela 12.ª vez.



Em 1963/64, na caminhada rumo à conquista da Taça das Taças, os lisboetas superaram na primeira ronda a Atalanta após um desaire em Itália por 2-0 e, mais à frente, nos quartos de final, apuraram-se depois de um desaire no reduto do Manchester United por 4-1.



Face aos transalpinos, o Sporting ganhou em casa por 3-1 e, então, porque os golos fora não valiam mais em caso de empate, forçou um terceiro jogo, que venceu por 3-1, em campo neutro, e, perante os ingleses, Alvalade viveu uma noite memorável, com uma goleada aos 'red devils' por 5-0.



Os 'leões' tentam chegar pela sexta vez às meias-finais de taças europeias de futebol, num registo histórico que incluo as eliminações de Zurique (73/74), Bolonha (90/91), Newcastle (2004/2005) e, mais recentemente, há seis épocas, o Metalist Kharkiv, além da reviravolta frente ao Manchester United (1963/64).

A eliminatória de 2011/12 com os ucranianos devolveu aos 'leões' um balanço positivo nos 'quartos', fase em que caíram por quatro vezes, com Real Sociedad (1982/83), Colónia (85/86), Atalanta (87/88) e Glasgow Rangers (2007/08).



O Atlético de Madrid, vencedor da prova em 2010 e 2012, apurou-se em 29 das 36 eliminatórias nas quais venceu a primeira mão em casa, incluindo as últimas 18.

Para o encontro de Alvalade, o treinador do Sporting, Jorge Jesus, não poderá contar com Fábio Coentrão e Bas Dost, castigados, subsistindo dúvidas sobre a utilização dos lesionados William Carvalho e Piccini.



Nos outros encontros da segunda mão, Arsenal e Lazio também defendem fora de casa vantagens relativamente confortáveis sobre CSKA Moscovo (4-1) e Salzburgo (4-2), enquanto o Marselha recebe o Leipzig após uma derrota por 1-0.

Lusa