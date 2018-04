Sorteio meias-finais Liga Europa: Marselha-Salzburgo e Arsenal-Atlético de Madrid

O Marselha, que deixou pelo caminho os portugueses do Vitória de Guimarães e do Sporting e Braga, vai defrontar os austríacos do Salzburgo.

A outra meia-final vai opôr o Arsenal ao Atlético de Madrid, que eliminou o Sporting.

O Sporting derrotou esta quinta-feira o Atlético de Madrid, em Alvalade, por 1-0, mas acabou por ser afastado da Liga Europa, devido à derrota sofrida (2-0) na primeira mão dos quartos de final, na capital espanhola.