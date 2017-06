Jordan Pickford chega ao Everton como o 4.º guarda-redes mais caro de sempre

O emblema de Liverpool confirmou no seu sítio oficial na Internet a contratação, por cinco temporadas, destacando-a como a mais cara transferência de um guarda-redes britânico, cujo montante pode aumentar em cinco milhões de libras (cerca de 5,7 milhões de euros), mediante a concretização de objetivos.

O valor da transferência de Pickford, de 23 anos, é apenas superado pelos 53 milhões de euros (ME) envolvidos na troca do italiano Buffon, do Parma para a Juventus, pelos 40 do brasileiro Ederson, do Benfica para o Manchester City, e os 30 do alemão Manuel Neuer, do Schalke 04 para o Bayern Munique.

Pickford cumpriu apenas uma temporada no principal escalão, mas já foi chamado à seleção inglesa, contando internacionalizações em todos os escalões de formação até aos sub-21.

Lusa