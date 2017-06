Ricardo Esgaio despede-se do Sporting e diz que é "mais um guerreiro" no Braga

Esgaio assinou hoje pelos minhotos na sequência da contratação do médio argentino, num negócio que incluiu ainda a cedência temporária de Jefferson, ainda que os lisboetas guardem 20% do passe do português.

Na sua página oficial no Instagram, o atleta, internacional por Portugal nas camadas jovens, recordou a chegada ao Sporting aos 12 anos, numa mudança "tudo menos fácil" por ter de deixar a família, mas deixou a garantia de que nos 12 anos que se seguiram deu "o melhor em prol desta grande instituição".

O jogador natural da Nazaré agradeceu ainda a "todos, sem exceção", pelo percurso nos 'verde e brancos', dos amigos que leva "para a vida" a "jogadores, treinadores e todos os elementos da estrutura leonina".

"Um especial agradecimento aos que sempre acreditaram em mim, à minha namorada, à minha família e, obviamente, aos adeptos do Sporting Clube de Portugal, que sempre me apoiaram de uma forma incansável", acrescentou o lateral direito.

Esgaio, que cumpriu 44 jogos pela equipa principal dos 'leões', referiu-se ainda ao "novo rumo" da carreira, agradecendo aos bracarenses pela confiança e ao garantir que é agora "mais um guerreiro" para que o clube consiga "alcançar todos os seus propósitos".

Além da principal formação do Sporting, cumpriu 87 jogos pela equipa B e jogou metade da época de 2014/15 emprestado à Académica, cumprindo 16 jogos pela 'Briosa'.

Com Lusa