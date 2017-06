Fiorentina anuncia contratação de Bruno Gaspar ao Vitória de Guimarães

"O jogador vai visitar as instalações durante a tarde de hoje", anunciou o clube 'viola' no seu sítio oficial da Internet.Bruno Gaspar vai embarcar na primeira aventura no estrangeiro, depois de ter chegado ao Vitória em 2014/15, por empréstimo do Benfica, clube no qual fez a formação.

Na última temporada, o jogador natural de Évora cumpriu 36 jogos pelos vimaranenses, que representou num total de 93 encontros.

O português é a terceira contratação dos "viola" para a próxima temporada, depois da aquisição de Vítor Hugo ao Palmeiras e de Nikola Milenkovic ao Partizan, os primeiros reforços do treinador Stefano Pioli, que substituiu o português Paulo Sousa no final da última época, em que a Fiorentina foi oitava, fora dos lugares de acesso às competições europeias.

O clube garantiu ainda as continuidades dos emprestados Riccardo Saponara, contratado em definitivo ao Empoli, e dos uruguaios Sebastián Cristóforo, ao Sevilha, e Maximiliano Olivera, ao Peñarol.

Lusa