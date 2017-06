Balotelli em negociações para renovar com o Nice

"Eu posso dizer três coisas: um, ele [Balotelli] é um jogador que quer ficar connosco [Nice], dois, ele está disposto a fazer esforços financeiros e três, nós continuamos a negociar", afirmou o francês, em conferência de imprensa.

A renovação do contrato seria por um período de dois anos e Balotelli passaria a receber 450.000 euros mensais.

O avançado faz parte do plantel do Nice desde 2016 e registou um total de 15 golos na última temporada do campeonato francês, no qual a equipa alcançou o terceiro lugar. O jogador já passou por clubes como Lumezzane, Inter de Milão, Manchester City, AC Milão e Liverpool.

Lusa