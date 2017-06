Danny ruma ao Slavia de Praga

Danny terminou uma carreira de 14 anos na Rússia, onde chegou em 2005 e jogou 14 épocas, as quatro primeiras no Dínamo Moscovo e as dez seguintes no Zenit São Peterburgo, equipa da qual foi capitão.

O jogador, que venceu uma supertaça europeia com o Zenit, jogo em que marcou um golo (2-1 ao Manchester United), conta também com três campeonatos da Rússia, duas taças e duas supertaças.

O futebolista chegou a ser a transferência mais cara na Rússia, quando em agosto de 2008 o Zenit pagou ao Dínamo Moscovo 30 milhões de euros.

Na sua carreira, Danny formou-se no Marítimo, clube em que chegou aos seniores e do qual se transferiu em 2002/03 para o Sporting, clube no qual não 'vingou' e que o voltaria a emprestar à equipa insular.

Em 2004/05 regressou ao Sporting, mas, no mercado de inverno, foi transferido para o Dínamo Moscovo.

Lusa