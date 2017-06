Lukas Spalvis, do Sporting, à experiência no Kaiserslautern

"O avançado lituano Lukas Spalvis (Sporting) participará durante uma semana nos treinos", refere o clube.Spalvis, de 22 anos, chegou ao Sporting no início da última época, proveniente do Aalborg, mas depois de já se ter lesionado com gravidade num joelho em 2014, quando representava os dinamarqueses, voltou a lesionar-se pelos 'leões'.

O avançado, que tem contrato com o Sporting até 2022, sofreu uma lesão logo no início da temporada, no joelho direito, que obrigou a cirurgia, mantendo-se afastado toda a época, após novo problema muscular em janeiro.

Pelo Sporting, o jogador, que fez a formação nos alemães do SV Weil e Friburgo, antes de rumar ao Aalborg, clube em que chegou aos seniores, não efetuou qualquer jogo oficial, tendo apenas recentemente regressado aos relvados ao serviço da Lituânia.

Lusa