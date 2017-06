Barcelona renova com a jovem promessa Carles Aleñà até 2020

Segundo anunciou o clube catalão em comunicado, caso o central faça parte da equipa principal, a renovação do contrato será extensível a mais duas temporadas e com uma cláusula de rescisão de 75 milhões de euros.

Carles Aleñà, de 18 anos, foi um dos jogadores mais destacados na temporada 2016/2017 na equipa B do 'Barça', que no domingo alcançou a subida à segunda divisão espanhola, após vencer o Racing de Santander, por 4-1.

A progressão do jovem na equipa B permitiu que se estreasse na equipa principal em 2016, na primeira mão das eliminatórias da Taça do Rei, frente ao Hércules, num jogo que acabou empatado a um golo, com Carles Aleñà a marcar pelo FC Barcelona.

Aleñà poderá jogar com o internacional português André Gomes, que tem contrato com o clube catalão até 2021.

Lusa