Benfica empresta Reinildo ao Sporting da Covilhã

Reinildo, de 23 anos, chegou ao Benfica na época 2015/2016, mas, durante metade da última temporada, esteve emprestado ao Fafe, do segundo escalão nacional.

O defesa chegou ao futebol português proveniente do Ferroviário da Beira, em Moçambique, e, além de atuar pelo lado esquerdo da defesa, pode também alinhar como ala.

O moçambicano é o oitavo reforço anunciado pelos 'leões da serra', depois das contratações do guarda-redes São Bento (ex-Nacional), do defesa-central Alexandre Huns (ex-Desportivo das Aves), dos laterais-direitos João Dias (ex-Santa Clara) e Reigones (ex-júnior), do médio ofensivo Fábio Martins (ex-Sporting B), do ala direito Renato Reis (ex-Desportivo das Aves) e dos pontas de lança Turé (ex-Bragança) e Seidi (ex-Marítimo).

Lusa