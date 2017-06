Jorge Costa em Arouca para regressar à Primeira Liga

"Estou muito motivado, cheio de vontade de começar a trabalhar e cheio de vontade de recolocar o Arouca no lugar que merece. Não vale a pena estarmos aqui a esconder seja o que for. É evidente que o Arouca é um candidato à subida. Estou aqui para ajudar dentro das minhas competências e espero, dentro de 10 meses, estar nesta mesma sala a festejar a subida de divisão", assumiu o técnico de 45 anos que irá tentar a segunda subida à Primeira Liga, depois de o ter conseguido ao serviço do Olhanense, em 2008/09.

Antigo defesa-central do FC Porto, Jorge Costa, 45 anos, já treinou o Sporting de Braga, a Académica e o Paços de Ferreira na Primeira Liga, tendo no estrangeiro passado por emblemas do Chipre e da Roménia e sido selecionador do Gabão.

Em maio deste ano, assinou contrato com o Sfaxien da Tunísia, com quem rescindiu contrato para assinar pelo Arouca.

Para conseguir o desejado regresso do Arouca ao escalão principal do futebol português, o treinador, que, em 2008/2009, fez subir o Olhanense, conta com o apoio total e esforço da direção. Por isso, diz, só podia assumir o desígnio a que se propôs.

"Pela qualidade que temos podemos assumir sem problema que partimos como um dos candidatos à subida e eu tenho de assumir as minhas responsabilidades. Ainda por cima depois do esforço que a direção está a fazer, de manter a maioria dos jogadores. Não seria honesto chegar aqui e dizer: vamos ver, vamos tentar", revelou Jorge Costa, acrescentando que as contratações estão a ser feitas "em sintonia" entre ele e a direção.

Ao seu lado, visivelmente satisfeito pelo acordo com o treinador, estava Carlos Pinho, reeleito presidente da direção do Arouca por mais três anos.

"A descida já passou. Foi uma tristeza grande, mas já está ultrapassado. Já estou morto que chegue o dia para ver ali a bola a rolar", disse o dirigente.

Na sexta-feira de manhã, o plantel realiza os exames médicos que ditam o arranque da pré-época, na cidade de S. João da Madeira.

Lusa