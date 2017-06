Betis contrata ex-portista Cristian Tello

O clube sevilhano, em nota no seu site, indica que Tello, de 25 anos, vai nos próximos dias realizar exames médicos e assinar um contrato de cinco temporadas, até junho de 2022.

O extremo da cantera do FC Barcelona e internacional A por Espanha foi uma das seis contratações da armada espanhola do treinador Julen Lopetegui no FC Porto na época de 2014/15, tendo realizado uma época e meia (57 jogos e 10 golos), mas, com a saída do treinador espanhol, viria a perder espaço no plantel azul e branco, não tendo o FC Porto acionado a sua cláusula de compra.

O clube culé viria a emprestar novamente o jogador em janeiro de 2016 à Fiorentina, formação na altura orientada pelo português Paulo Sousa. No clube italiano marcou seis golos em 56 jogos, mas novamente não foi o suficiente para os viola acionarem a opção de compra.

Lusa