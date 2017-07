Saúl Ñiguez renova com o Atlético de Madrid até 2026

Saúl, que no sábado disputou e perdeu a final do Europeu de sub-21 com a Espanha, estreou-se na equipa B do Atlético com apenas 16 anos, em 2011, e fez o primeiro jogo pela equipa principal dos colchoneros com 17 anos, antes de passar uma temporada emprestado ao Rayo Vallecano.

Desde 2014/15 tem vindo a ganhar preponderância e na época passada fez 53 jogos pelo Atlético de Madrid, marcando nove golos, dos quais quatro na Liga dos Campeões.

Lusa