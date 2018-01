Novo reforço do Benfica já chegou a Lisboa

A duração do vínculo ainda não foi revelada mas deverá ser de quatro épocas e meia.

Rakip, de 21 anos, é o primeiro reforço de inverno do Benfica. Chega a custo zero depois de ter terminado o contrato com o Malmö, da Suécia

Rakip está sem competir desde 5 de novembro, altura em que terminou o campeonato sueco.