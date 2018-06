Yannick Djaló de regresso ao futebol tailandês

O avançado português, que representou o Ratachaburi há dois anos após ter rescindido contrato com o Benfica, regressa à Tailândia depois de uma época ao serviço do Vitória de Setúbal, no qual fez dois jogos.

Djaló, de 33 anos, vai jogar no atual sétimo classificado da liga tailandesa ao lado do ex-benfiquista Felipe Menezes, que representou as 'águias' em 2009/2010.

Internacional por Portugal em apenas uma ocasião, o jogador conta ainda com passagens pelo Sporting e Benfica, no qual foi emprestado três épocas consecutivas antes de terminar contrato e rumar à Tailândia (Toulouse, Earthquakes e Mordovia Saransk).

Djaló venceu duas taças de Portugal, duas supertaças nacionais e uma Taça da Liga.

Lusa