Benfica vende João Carvalho ao Nottingham Forest por 15 milhões

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa (...) que chegou a acordo com o Nottingham Forest para a alienação dos direitos do jogador João Carvalho por quinze milhões de euros", anunciou o clube da Luz.

No mesmo comunicado, os encarnados informam que terão ainda "direito a receber 25% do valor da mais-valia obtida numa futura transferência" do internacional português de sub-21.

Em 2017/18, João Carvalho, de 21 anos, apenas foi utilizado em sete jogos a I Liga e só dois como titular, contando mais um encontro na Taça da Liga e outro na Liga dos Campeões.

O Nottinham Forest, campeão europeu em 1978/79 e 1979/80, foi 17.º classificado na edição 2017/18 do Championship, conquistado pelo Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo.

