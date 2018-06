Griezmann renova com o Atlético de Madrid até 2023

Dias depois de ter anunciado a sua continuidade no clube madrileno, o internacional gaulês renovou por mais um temporada com os 'colchoneros', aos quais chegou em 2014.

O conselheiro delegado do Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, deslocou-se a Istria, na Rússia, onde a seleção francesa está a estagiar durante o Mundial2018, para assinar o contrato com Griezmann.

Aproveitando a visita aos 'bleus', Marín assinou ainda com Lucas Hernández, que renovou o seu vínculo por mais duas temporadas, passando agora a ter contrato até 2024.

O avançado Thomas Lemar, contratado ao Mónaco, também assinou o vínculo com o Atlético de Madrid, estando apenas pendente dos habituais exames médicos e da formalização do acordo com o clube de Leonardo Jardim.

Lusa