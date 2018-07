O jogador português, que rescindiu contrato com o Sporting na sequência das agressões em Alcochete, assinou pelos gregos que têm Pedro Martins como treinador.

Podence, de 22 anos, conhece assim o terceiro clube da carreira, depois do Sporting e do Moreirense, no qual jogou uma época.

O português de 22 anos vai contar com a companhia de André Martins, também ele ex-jogador do Sporting.

Os detalhes do contrato não foram divulgados.