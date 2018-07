Emre Can diz que "seria grandioso poder jogar com alguém como Cristiano Ronaldo"

"Para qualquer jogador seria grandioso poder jogar com alguém como Cristiano Ronaldo, mas não sei se houve contactos entre o clube e o jogador", afirmou o médio, de 24 anos, na conferência de imprensa de apresentação como jogador dos italianos.

A assessoria dos sete vezes campeões de Itália pediu para que os jornalistas evitassem mais perguntas acerca do mercado de transferências e se concentrassem na apresentação de Can, que chegou ao clube após quatro épocas ao serviço dos ingleses do Liverpool.

A Juventus tem estado no centro das atenções durante os últimos dias devido a uma eventual transferência de Cristiano Ronaldo para o clube, que, segundo a comunicação social, deverá chegar por cerca de 100 milhões de euros, proveniente dos 'merengues'.

O jogador alemão, natural da Turquia, justificou ainda a sua opção pela equipa de Turim no meio das "muitas ofertas" que recebeu e expressou a sua vontade de ganhar novos títulos.

"Este clube tem uma mentalidade vencedora e eu estou aqui para ganhar novos títulos. Recebi muitas ofertas de clubes importantes, mas escolhi a Juventus porque tem um grande projeto. Tem grandes objetivos e quero fazer parte deles", afirmou.

Can, que conta com passagens pelo Bayern Munique, equipa na qual se formou, e pelo Liverpool, adiantou ainda que ambiciona ganhar a Liga dos Campeões pelo clube, não esquecendo o campeonato.

"O primeiro objetivo é ganhar a Serie A, depois a Liga dos Campeões. O clube está à espera há 22 anos e todos querem ganhá-la. Eu quero ajudar, todos juntos conseguimos", vincou.

Com Lusa