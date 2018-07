Jorginho, jogador de origem brasileira, segue as pisadas de Maurizio Sarri, treinador italiano que deixou o Nápoles e que hoje foi oficializado como técnico do clube londrino, em substituição do compatriota Antonio Conte.

Jorge Luiz Frello Filho, de 26 anos, terá a sua primeira experiência profissional fora de Itália, depois de cinco épocas no Nápoles e quatro no Verona, clube onde fez a sua formação.

Lusa