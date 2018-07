Rúben Semedo já tem novo clube

Rúben Semedo, que tem 24 anos, nasceu na Amadora, na periferia de Lisboa, e vestiu por oito vezes a camisola da seleção portuguesa de sub-21, foi contratado pelo Villarreal ao Sporting há cerca de um ano por 14 milhões de euros.

Antes disso, já tinha tido uma experiência no futebol espanhol ao serviço do Réus, na II Liga espanhola, por empréstimo do Sporting.

"Semedo é um defesa central que se destaca pelo seu físico, tem 1,89 metros, o que lhe permite brilhar no jogo aéreo, além de ser muito veloz e ágil, qualidades que fizeram dele, após uma grande campanha ao serviço da equipa principal do Sporting, um dos defesas mais promissores do futebol europeu", pode ler-se no sítio do Huesca, no qual anuncia o seu empréstimo ao Villarreal.

O central português será integrado no plantel a partir de sexta-feira e apresentado aos órgãos de comunicação social.

Semedo deixou na passada sexta-feira o centro penitenciário de Picassent, após ter-lhe sido concedida liberdade condicional mediante o pagamento de uma fiança de 30.000 euros, visto que se encontrava em prisão preventiva desde o passado dia 22.

O jogador português está indiciado por tentativa de homicídio, lesões corporais graves, sequestro, ameaças, posse ilícita de armas e de roubo com violência, tendo permanecido 141 dias preso.

Depois de Rúben Semedo sair do cárcere, o Villarreal anunciou que iria conceder-lhe vários dias de folga até que o seu futuro próximo fosse definido, uma vez que não contava com ele no plantel para a época 2018/19.



Lusa