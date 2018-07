A revelação foi feita através de uma publicação no Twitter e, apesar do rosto do jogador não aparecer, as tatuagens não deixam enganar:

Os valores da transferência não foram divulgados mas este é um negócio que deverá render cerca de 10 milhões de euros aos leões.

Na última temporada, o lateral italiano fez 40 jogos e marcou três golos pelo clube de Alvalade.